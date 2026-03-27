Нижегородские тайбоксёры преуспели на турнире «Изумрудная лига 13»

Вечер профессионального муайтай состоялся на стадионе «Совкомбанк Арена» столицы Приволжья. Турнир «Изумрудная лига 13» получился международным.
Главным событием вечера стал поединок финалиста международного Гран-при K1XPRO Андрея Дудина (Нижний Новгород) и чемпиона мира по версии WKU Александра Степанова (Орёл). Андрей по прозвищу Кувалда уже в концовке первого раунда отправил соперника в нокаут.
В со-главном событии турнира успеха добился обладатель Кубка России по муайтай Алексей Никифоров. Единогласным решением судей нижегородец победил Данила Баева из Перми.
Александр Донской из столицы ПФО взял верх над Махмудом Маруфовым из Узбекистана. Донской дважды послал оппонента в нокдаун, после чего секунданты узбекского спортсмена сняли его с поединка.
Кроме того, кстовчанин Максим Ерофеев в трёхраундовом бою единогласным решением судей взял верх над Ильёй Ильиным из Псковской области.
Из наших земляков не выиграл свою схватку только Роман Тифанюк (Нижний Новгород). Гостю из Чувашии Артёму Гаврилову он уступил решением судей по итогам экстра-раунда.
Всего состоялось шесть боёв. Ещё в одном поединке Ярослав Гурьянов из Великого Новгорода оказался сильнее Айдара Сабирзянова из Йошкар-Олы.