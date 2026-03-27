Нижегородские тайбоксёры преуспели на турнире «Изумрудная лига 13»

Главным событием вечера стал поединок финалиста международного Гран-при K1XPRO Андрея Дудина (Нижний Новгород) и чемпиона мира по версии WKU Александра Степанова (Орёл). Андрей по прозвищу Кувалда уже в концовке первого раунда отправил соперника в нокаут.