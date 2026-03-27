Были рядом почти с рождения: калининградцы Татьяна и Александр Раткевичи отметили 50-летний юбилей супружества (фото, видео)

Памятный адрес передал им губернатор Алексей Беспрозванных.

Источник: Клопс.ru

Золотую свадьбу отметили калининградцы Татьяна и Александр Раткевичи. «Клопс» побывал на торжественной церемонии в пятницу, 27 марта.

Татьяна Геннадьевна и Александр Николаевич вместе не только всю сознательную, но практически просто — всю жизнь. Они даже на свет появились с разницей в месяц в одном и том же родильном доме. «Правда, — смеётся Татьяна Геннадьевна, — познакомиться тогда не успели!» Этого часа им пришлось подождать ещё 23 года.

И только уже встретившись и полюбив, они узнали, что всё это время ходили буквально на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Что было множество общих знакомых и даже одноклассников. Неудивительно, что, когда высокий темноволосый Саша увидел в компании нежную блондинку Таню, он сразу подумал: «Это моя будущая жена».

И пусть за первой встречей последовали недели ожидания: Александр, судовой механик, почти сразу ушёл в рейс. Вернувшись, он сразу набрал заветный номер.

И никто не удивился, когда молодые вскоре сыграли свадьбу: ровно полвека назад, таким же солнечным утром 1976 года. Через три года родился сын Вадим, в 1986 — его брат Андрей. Жизнь шла своим чередом, в любви и согласии летели месяцы.

Александр ходил в море, Таня — работала воспитателем и музыкальным руководителем в детском саду. Больше двух тысяч малышей выпустила она за эти годы! Не всегда приходилось просто. Но каждый раз, провожая мужа в рейс, молодая мать начинала жить предчувствием новой встречи.

«Вы знаете, когда в море уходишь, даже на две недели, а у меня бывало, что и почти на полтора года, самое романтичное — это возвращение», — признаётся Александр Николаевич.

В свой день юбиляры торжественно поставили подписи в книге почётных «Золотых супругов» области, а сотрудники Дворца бракосочетаний подарили семье янтарное сердце — как символ глубокой искренней любви — и зачитали памятный адрес от лица губернатора Алексея Беспрозванных.

«Долгих и счастливых вам лет жизни, — пожелал глава региона. — Пусть ваш дом всегда будет наполнен счастьем!».

На участке у моря пара преподавателей музыкального колледжа имени Рахманинова разбила роскошный сад. В 2025 году супруги отпраздновали золотую свадьбу.