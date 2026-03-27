Опубликованы рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей

232 национальных рейтинга образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников сформированы в 2026 году. Всего их подготовлено 185 для вузов и 47 — для колледжей, сообщили в правительстве Российской Федерации.
По поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года такие рейтинги ежегодно готовят и публикуют по национальному проекту «Кадры». Это надежный ориентир для выпускников школ, которые выбирают будущую профессию. Рейтинги помогают сравнить и оценить востребованность выпускников одного и того же профиля, подготовленных разными образовательными организациями.
Методику расчета рейтингов совместно разработали Минтруд России, Минобрнауки России и Минпросвещения России. Позиция колледжа или вуза определяется на основе двух показателей, одинаково значимых: процент трудоустройства выпускников через 2 года после выпуска и медианная зарплата выпускников на второй год после выпуска. Данные о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступают из Рособрнадзора в Социальный фонд России, где их дополняют сведениями о занятости, заработной плате, а затем передают в Роструд для расчета.
Рейтинг 2026 года рассчитан на данных о трудоустройстве 496 тысяч выпускников 1000 вузов и 698 тысяч выпускников 3861 колледжа.
По каждому направлению подготовки рейтинги вузов и колледжей рассчитывают отдельно. Например, при расчете для конкретного института по направлению подготовки горных инженеров, сопоставляют уровень трудоустройства и зарплаты его выпускников с теми же данными всех горных инженеров, выпущенных в том же году другими вузами. Таким образом, университет, который одновременно готовит инженеров, экономистов и математиков, будет представлен сразу в нескольких рейтингах.
В 2026 году с учетом обратной связи от образовательного сообщества и абитуриентов подход к формированию рейтингов доработали, сделав их более детальными. Если в 2025 году рейтинг вузов проводили по 8 областям образования, то в 2026 они будут представлены уже по 52 группам специальностей и направлений подготовки. Детализация дает более точную картину и позволяет подбирать для себя программы подготовки, потенциально дающие высокую востребованность на рынке труда.
Рейтинг колледжей, как и в прошлом году, составлен по 24 приоритетным отраслям экономики, включая атомную, горнодобывающую, транспортную, строительную, фармацевтическую и химическую отрасли, радиоэлектронику и робототехнику, IT, а также пяти ведомственным группам колледжей, таких как, например, колледжи-интернаты для людей с инвалидностью. Колледжи представлены только по основному направлению подготовки выпускников.
В 2025 году вузы и колледжи делились на основную и малую группы по медианному значению численности выпускников. В этом году вузы включали в рейтинг с большой численностью выпускников по конкретной специальности при выполнении одного из условий: выпуск не менее 1% от всех выпускников этого профиля в стране, не менее 100 выпускников бакалавриата или не менее 50 выпускников магистратуры. Остальные вузы формируют группу с малой численностью.
Нацпроект «Кадры» помогает качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.