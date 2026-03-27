Реновация Локомотива: что появится в Казани на полуострове

Концепция «Казань — город на воде» была разработана Институтом развития города в 2023 году по поручению мэра. Она направлена на создание новых общественных зон у водоемов, развитие причальной инфраструктуры для малого флота на Волге и Казанке, а также на поддержку водных видов спорта и судомоделирования. Для потенциальных инвесторов уже подготовлены типовые решения, способствующие развитию территории в рамках единой градостроительной стратегии.