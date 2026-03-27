Реновация Локомотива: что появится в Казани на полуострове

Планируется, что на Локомотиве после реновации появится яхт-клуб, спортивные объекты и обновленную инфраструктуру для парусной школы. Эти материалы были представлены на совещании, посвященном развитию полуострова в рамках программы «Казань — город на воде». Заседание прошло под руководством градоначальника Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба мэрии.
Предложения для реконструкции поступили от инвесткомпании — Казанского завода малотоннажной химии. Руководитель предприятия Ринат Арсланов презентовал план модернизации двух ключевых зон: территории, где располагается парусная школа «Авиатор», и участка на пересечении улиц Альфреда Халикова и протопопа Аввакума.
На месте нынешней детской парусной школы планируется возвести передовую тренировочную базу. Проект предусматривает наличие учебных аудиторий, помещений для инструкторов, раздевалок, комнат для сушки одежды, мастерской для ремонта оборудования и ангара для хранения спортивных яхт.
Прилегающая территория школы будет зонирована. Предполагается создание зон для стоянки яхт, места для отдыха с возможностью организации кемпинга во время соревнований, а также спортивной зоны с универсальной площадкой и тренажерами. Основной вход для учащихся будет располагаться с восточной стороны, вдоль фасада исторического здания «Прилуцкий молельный дом», где планируется установка павильона с контролируемым доступом.
Для обеспечения удобного и безопасного спуска судов на воду на северной береговой линии будет создан огороженный спортивный слип. Ожидается, что модернизация инфраструктуры положительно скажется на уровне подготовки молодых спортсменов.
Второй участок простирается от реки Волги до городских улиц. Ранее здесь располагалась лестница с обелисками, которая практически не использовалась из-за изменения основного въезда на полуостров. Инвестор предложил превратить эту зону в торжественный «парадный вход» в яхт-клуб.
Ключевым объектом здесь станет павильон «Капитания», где разместится администрация яхт-клуба и федерация судомодельного спорта с мастерскими. Также планируется выделить акваторию для судомоделистов и оборудовать зрительские места на участке с минимальными волнами.
В рамках благоустройства будет создана спортивная зона, включающая три площадки для пляжного волейбола и площадку для воркаута. Реализация проекта намечена на несколько этапов и будет осуществляться за счет частных инвестиций.
Ильсур Метшин выразил поддержку предложенным инициативам.
Концепция «Казань — город на воде» была разработана Институтом развития города в 2023 году по поручению мэра. Она направлена на создание новых общественных зон у водоемов, развитие причальной инфраструктуры для малого флота на Волге и Казанке, а также на поддержку водных видов спорта и судомоделирования. Для потенциальных инвесторов уже подготовлены типовые решения, способствующие развитию территории в рамках единой градостроительной стратегии.