Больше 3 тысяч жителей Калининградской области в этом году могут воспользоваться мерами поддержки для отдыха детей

Больше 3 тысяч жителей Калининградской области в этом году могут воспользоваться мерами поддержки для отдыха и оздоровления детей. В прошлом году таких детей было 2600. Об этом сообщили в региональном минсоце.
Как говорит министр социальной политики Анжелика Майстер, семьи за получением оздоровительных путевок на 21 день в санатории, загородные лагеря и детские оздоровительные центры могут обратиться с заявлением в отделение Центра социальной поддержки населения.
Бесплатно получить путевку для детей 6−18 лет могут семьи с доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума. Если среднедушевой доход составляет от полутора до двух величин прожиточного минимума на душу населения, семьи могут оплатить 20% от стоимости путевки.
Подробную информацию можно получить по номеру: 8−800−201−39−00 (добавочный «3»).