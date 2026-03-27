Вечер музыки Сергея Рахманинова пройдет в Волгоградской филармонии

На сцену ЦКЗ в сопровождении ВАСО под управлением Андрея Аниханова выйдет солист Московской филармонии Константин Емельянов.

Программу «Приношение Рахманинову» представит в воскресенье, 29 марта, Волгоградская филармония. Прозвучат третий фортепианный концерт и Симфония № 3.

На сцену Центрального концертного зала в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра под управлением Андрея Аниханова выйдет солист Московской филармонии Константин Емельянов — лауреат многочисленных музыкальных конкурсов, ученик профессоров Московской консерватории Сергея Доренского и Николая Луганского.

Молодой пианист стал широко известен после выступления на XVI Международном конкурсе имени Петра Чайковского. Его назвали жемчужиной музыкального состязания 2019 года. В свою очередь Денис Мацуев оценил исполнителя как интересно мыслящего, глубокого и тонкого музыканта с аристократическим звуком.

Начало концерта в 17:00. 12+

Ранее в Волгограде с блеском выступил пианист Александр Ключко.