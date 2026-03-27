На Бальге постригли в иноки первого послушника области мужского скита

Скит во имя Спаса Нерукотворного существует на Бальге с 2017 года. Он разместился на месте бывшей советской турбазы. На территории находится храм, небольшое подворье, огород. Там постоянно находятся несколько сотрудников. В престольный праздник в конце августа там принимают гостей: верующие совершают паломничество от железнодорожной станции Знаменка до обители.