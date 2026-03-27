На Бальге постригли в иноки первого послушника области мужского скита

Обитель находится на месте бывшей турбазы.

Источник: Клопс.ru

В единственном мужском скиту на Бальге постригли в иноки первого послушника. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе Калининградской епархии.

«В этом году совершился первый постриг насельника скита. Это значит, что монашеская жизнь здесь развивается. В скит также постоянно приезжают паломники», — уточнили в епархии.

Скит во имя Спаса Нерукотворного существует на Бальге с 2017 года. Он разместился на месте бывшей советской турбазы. На территории находится храм, небольшое подворье, огород. Там постоянно находятся несколько сотрудников. В престольный праздник в конце августа там принимают гостей: верующие совершают паломничество от железнодорожной станции Знаменка до обители.

В отличие от монастыря, скит — это малонаселённое монашеское поселение с более строгим уставом, расположенное вдали от мирской суеты.