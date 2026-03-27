На НВ АЭС начались практические занятия для студентов Инженерной школы ВГТУ

На базе Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС (УТП) для более 70-ти студентов Инженерной школы «ЭнергоТех» стартовала практическая подготовка, которую проводят преподаватели Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) совместно с инструкторами УТП.
«На лекционных курсах в университете даётся теория, а здесь акцент сделан на практических знаниях. Учебно-тренировочный пункт располагает оборудованием, которое эксплуатируется на атомной станции. Пройти 18 часов практических занятий и получить опыт работы на полномасштабном тренажёре энергоблока ВВЭР-1200 поколения 3+ — это уникальная возможность для наших студентов», — отметил заместитель директора Инженерной школы «ЭнергоТех» ВГТУ Александр Сергеев.
В рамках стратегического партнёрства между Концерном «Росэнергоатом» и университетом под атомную отрасль были адаптированы учебные планы по ядерной энергетике и теплофизике, промышленной теплоэнергетике, электроэнергетике, управлению в технических системах, водоподготовке.
Инженерная школа «ЭнергоТех» создана в 2025 году на базе Воронежского государственного технического университета в целях подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли.
Программы обучения молодых специалистов охватывают все этапы жизненного цикла атомной станции — от проектирования, строительства и выработки электроэнергии, до вывода из эксплуатации.
«Инженерная школа на базе ВГТУ отвечает запросу Госкорпорации “Росатом” на комплексную подготовку специалистов с необходимым уровнем компетенций и знаний. Сотрудничество с университетом сможет обеспечить приток высококвалифицированных кадров в атомную отрасль», — отметил Олег Уразов.
Предварительно в восьми профильных учебных группах университета прошёл отбор студентов, заинтересованных в работе в атомной отрасли. Планируется, что летом более 60 учащихся 2−3-го курсов пройдут практику на атомной станции.
Важным активом взаимодействия предпрятия с ВГТУ является возможность опережающей подготовки квалифицированных кадров для предприятий атомной отрасли.