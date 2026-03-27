Репетиции парада Победы начинаются в Екатеринбурге — улицы перекроют

В Екатеринбурге 31 марта пройдет первая репетиция парада Победы.

Источник: ЕАН

Об этом сообщили в мэрии города.

С 09:00 до 14:00 движение будет перекрыто по следующим участкам:

  • 2-й Новосибирская, от Палисадной до Окружной;
  • Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
  • Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;
  • Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;
  • Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Из-за ограничения схемы движения изменятся у автобусов № 81, 77, 53 и 89. Последний маршрут будет укорочен до остановки «Дорожная».

Напомним, в прошлом году, несмотря на дождь и прохладную погоду, горожане массово вышли на улицы, чтобы почтить память героев и отпраздновать 9 Мая. Так, парад Победы на площади 1905 года собрал 4 тыс. зрителей, шествие «Бессмертного полка» — 80 тыс. человек. Это было первое очное проведение акции после трехлетнего перерыва. Парк имени Маяковского, где сейчас работает выставка трофейной техники, посетили 35 тыс. человек.