В 13 районах Воронежской области отключат теле и радиосигнал

Профилактические работы пройдут с 30 марта по 2 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Жители Воронежской области лишатся сигнала теле- и радиовещания с 30 марта по 2 апреля. Информация размещена на сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

30 марта неудобства ощутят жители села Верхнее Турово Нижнедевицкого;

31 марта — село Архангельское Аннинского района, село Верхняя Хава, село Александровка Россошанского района, хутор Индычий Петропавловского района, поселок Абрамовка Таловского района;

1 апреля — город Калач, село Братки Терновского района, село Землянск Семилукского района, хутор Андриановка Ольховатского района и поселок Анна;

2 апреля — село Новомеловатка Калачеевского района, поселок Михайловский Новохоперского района, город Бутурлиновка и село Бугаевка Кантемировского района.

Работы будут вестись с 10:00 до 16:00. Из-за плохих погодных условий возможна корректировка графика.