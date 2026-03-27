В 13 районах Воронежской области отключат теле и радиосигнал

Жители Воронежской области лишатся сигнала теле- и радиовещания с 30 марта по 2 апреля. Информация размещена на сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).
30 марта неудобства ощутят жители села Верхнее Турово Нижнедевицкого;
31 марта — село Архангельское Аннинского района, село Верхняя Хава, село Александровка Россошанского района, хутор Индычий Петропавловского района, поселок Абрамовка Таловского района;
1 апреля — город Калач, село Братки Терновского района, село Землянск Семилукского района, хутор Андриановка Ольховатского района и поселок Анна;
2 апреля — село Новомеловатка Калачеевского района, поселок Михайловский Новохоперского района, город Бутурлиновка и село Бугаевка Кантемировского района.
Работы будут вестись с 10:00 до 16:00. Из-за плохих погодных условий возможна корректировка графика.