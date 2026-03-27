В Шахунье застрелили из охотничьего ружья местного экс-депутата и бизнесмена

Тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в его личном доме.

Источник: Нижегородская правда

Бывшего муниципального депутата и бизнесмена Минкаила Саидова застрелили из охотничьего ружья в Шахунье. Следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту убийства.

Тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили 26 марта в его личном доме на Комсомольской улице.

На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты. Они детально осматривают место происшествия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что уголовное дело против экс-главы нижегородского филиала РАНХиГС направлено в суд.