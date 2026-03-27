Началась продажа билетов на «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Ярославль

Речь идет о рейсах, запланированных на июнь.

Источник: Время

Стартовала продажа билетов на «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Ярославль. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водолёт».

По пути следования запланированы остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме.

В продажу поступили билеты на рейсы, запланированные на июнь. Билеты на майские рейсы будут доступны в первой половине апреля, а на июль и август — в начале мая.

Подробная информация о рейсах и билетах представлена на официальном сайте «Водолета».

Ранее сообщалось, что открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань.

Справка.

Развитие водного пассажирского транспорта в качестве одной из ключевых задач обозначил президент России Владимир Путин. В 2019 году Нижегородская область начала возрождать скоростной речной пассажирский флот, субсидируя речные пассажирские перевозки и приобретение судов.

В настоящее время скоростной флот компании «Водолёт» включает пять судов «Валдай» и два «Метеора». Все они разработаны и построены в Нижнем Новгороде на ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева. За навигацию 2025 года суда «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» совершили свыше 4,5 тысяч рейсов и перевезли почти 121 тысячу пассажиров.