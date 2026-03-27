Началась продажа билетов на «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Ярославль

В настоящее время скоростной флот компании «Водолёт» включает пять судов «Валдай» и два «Метеора». Все они разработаны и построены в Нижнем Новгороде на ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева. За навигацию 2025 года суда «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» совершили свыше 4,5 тысяч рейсов и перевезли почти 121 тысячу пассажиров.