Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открыта продажа билетов на «Метеор» между Нижним Новгородом и Ярославлем

Старт продаж билетов на «Метеор», который будет курсировать между Нижним Новгородом и Ярославлем, состоялся 27 марта.

Источник: Живем в Нижнем

27 марта стартовали продажи билетов на «Метеор», который будет курсировать между Нижним Новгородом и Ярославлем. Новостью поделилась пресс-служба регионального правительства.

Маршрут предполагает остановки в нескольких городах — Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. С сегодняшнего дня можно приобрести билеты на июньские рейсы. Оплатить поездку, которая состоится в мае, можно будет в первой половине апреля. Отдать деньги за речную прогулку до Ярославля в июле и августе станет возможно в начале последнего месяца весны.

Подробную информацию о рейсах можно найти на сайте компании «Водолет».

Напомним, билеты на «Метеор» между Нижним Новгородом и Казанью поступили в продажу. Пассажиры могут забронировать рейсы, запланированные на период с июня по октябрь.