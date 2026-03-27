Открыта продажа билетов на «Метеор» между Нижним Новгородом и Ярославлем

27 марта стартовали продажи билетов на «Метеор», который будет курсировать между Нижним Новгородом и Ярославлем. Новостью поделилась пресс-служба регионального правительства.
Маршрут предполагает остановки в нескольких городах — Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. С сегодняшнего дня можно приобрести билеты на июньские рейсы. Оплатить поездку, которая состоится в мае, можно будет в первой половине апреля. Отдать деньги за речную прогулку до Ярославля в июле и августе станет возможно в начале последнего месяца весны.
Подробную информацию о рейсах можно найти на сайте компании «Водолет».
Напомним, билеты на «Метеор» между Нижним Новгородом и Казанью поступили в продажу. Пассажиры могут забронировать рейсы, запланированные на период с июня по октябрь.