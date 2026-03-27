Siberian Power Show-2026: «Трекпул — тяга ратрака» в Фанпарке «Бобровый лог» станет кульминацией спортивного фестиваля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 и 29 марта в Красноярске состоится ежегодный Международный фестиваль Siberian Power Show.
Фестиваль пройдет на трех площадках в Фанпраке «Бобровый лог», в МВДЦ «Сибирь» и в Кристалл Арене. Генеральным партнером фестиваля выступает компания «Норникель». Главные события развернутся в Фанпарке «Бобровый лог», и только там вход для зрителей будет свободным.
Именно здесь 28 марта впервые состоится уникальное силовое событие — попытка установления рекорда в дисциплине «Трекпул — тяга ратрака». Зрелище обещает стать одной из главных точек притяжения фестиваля.
Два атлета из Абакана, Дмитрий Воронецкий и Пётр Мартыненко, попытаются сдвинуть с места ратрак (ратрак — специальная машина для подготовки горнолыжных трасс). Вес транспортного средства без учёта топлива составляет 7430 кг. Спортсмены будут тянуть ратрак с помощью двух параллельных тросов.
Если сибирякам удастся сдвинуть машину с места, они навсегда войдут в историю силового спорта как первые официальные рекордсмены в этой дисциплине.
Как отметил на пресс-конференции, посвященной открытию Siberian Power Show, генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Валерий Ильичев: «Фанпарк “Бобровый лог” всегда открыт для смелых проектов, и мы рады, что именно наша площадка стала местом рождения новой дисциплины и возможного рекорда России. Мы ждем всех желающих 28 марта в 13:00, чтобы вместе стать свидетелями этого яркого и зрелищного события».
Он также подчеркнул, что выбор площадки не случаен. Фанпарк на протяжении многих лет последовательно поддерживает спорт: здесь тренировалось ни одно поколение чемпионов, на постоянной основе занимаются ученики спортивных школ Красноярска, регулярно проходят чемпионаты и Кубки России по зимним видам спорта. Siberian Power Show — новая страница в спортивной истории Фанпарка, построенного в Красноярске компанией «Норникель» в 2006 году. Кроме того, событие станет частью празднования 20-летия «Бобрового лога», которое отмечается в этом году.
Отметим, что тяга ратрака станет кульминацией насыщенной спортивной программы. В этот же день в Фанпарке пройдут соревнования по силовому экстриму, где участвуют атлеты категории PRO в показательном упражнении «колонны Геркулеса», три титульных поединка проекта «АРМАТУРА 12», открытый Кубок Мира НАП по пауэрлифтингу и соревнования по ледолазанию, забеги «БегUP» и CrossFit Elite, перетягивание каната, а также массовые любительские старты для горнолыжников и сноубордистов.
