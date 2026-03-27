Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст включил обвинявшегося в хищениях Гинзбурга* в реестр иноагентов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов обвинявшегося в хищениях на космодроме Восточный Виталия Гинзбурга*, сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать седьмого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен В. В. Гинзбург*», — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минюсте РФ, Гинзбург* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также он взаимодействует с одной из таких организаций. Проживает за пределами Российской Федерации.

Гинзбург* был объявлен следствием в России в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере.

*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ.