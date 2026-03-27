Минюст включил обвинявшегося в хищениях Гинзбурга* в реестр иноагентов

«Двадцать седьмого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен В. В. Гинзбург*», — говорится в сообщении.
Как рассказали в Минюсте РФ, Гинзбург* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также он взаимодействует с одной из таких организаций. Проживает за пределами Российской Федерации.
Гинзбург* был объявлен следствием в России в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере.
*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ.