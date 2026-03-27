Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода выплатить 2 млн рублей за свалку

Администрация Нижнего Новгорода обязана возместить ущерб, причиненный почвам несанкционированной свалкой на улице Правдинской. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Суды двух инстанций поддержали требования надзорного ведомства о взыскании с муниципалитета более 2 млн рублей за бездействие в вопросах охраны окружающей среды.
Нарушение было выявлено в 2023 году: на участке в районе дома № 36 зафиксировали навалы строительного мусора общим весом более 65 тонн. Проверка установила, что захламленная территория находится на неразграниченных землях, ответственность за содержание которых по закону несут органы местного самоуправления. Поскольку администрация города отказалась возмещать вред добровольно, дело было передано в суд.
Суд счел вину ответчика полностью доказанной, указав на отсутствие муниципального земельного контроля и ненадлежащее содержание территории. В настоящее время решение о взыскании полной суммы ущерба вступило в законную силу. Средства пойдут на компенсацию вреда, нанесенного экологии Ленинского района в результате размещения кирпичного боя и каменных блоков.
