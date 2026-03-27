В столичном районе Филевский Парк построят многоквартирный дом

Новостройка по программе реновации появится в столичном районе Филевский Парк, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В районе Филевский Парк возводится надземная часть дома по программе реновации на месте расселенной пятиэтажки, жители которой уже получили квартиры в современных новостройках. В доме будет 147 квартир, две из которых приспособят для маломобильных граждан. Жилая площадь составит около 10 тысяч квадратных метров. На придомовой территории оборудуют детскую и спортивную площадки, а также место для спокойного отдыха. Рядом находится станция метро “Фили”, одноименный парк для семейных прогулок, образовательные учреждения, медцентры, точки общественного питания, магазины и спортивные объекты», — добавил Овчинский.
Жилой комплекс построят по индивидуальному проекту по адресу: Береговой проезд, владение 9, корпус 1. Здание будет иметь многоуровневый фасад. Выступающую часть облицуют кремово-белой керамогранитной плиткой, а нишевые элементы — бежево-красной. Широкая площадь остекления придаст новостройке современный вид.
«Около 380 квадратных метров на первом этаже займут помещения для объектов инфраструктуры. С жилой частью они не имеют ничего общего: у них отдельная входная группа, собственные инженерные системы. Здесь, как и в подъезде, высокие потолки и витражные окна, пропускающие много естественного света. В помещениях можно будет открыть магазины, кофейни, центры развития, пункты выдачи заказов и другие востребованные у жителей услуги. Эта инфраструктура в шаговой доступности привлечет малый бизнес, создаст рабочие места и привнесет комфорт в быт новоселов», — отметил генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.