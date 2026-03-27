Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На модернизацию ЖКХ в Калининградской области выделено более 6 миллиардов рублей — Беспрозванных

Средства направят в дело благодаря инфраструктурным кредитам.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря инфраструктурным кредитам на модернизацию ЖКХ и дорожной инфраструктуры, увеличение объемов строительства направят 6,2 миллиарда рублей до 2030 года. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

По словам губернатора, средства пойдут на развитие прибрежных городов и поселков, обновление сетей, строительство и модернизацию котельных, на создание инженерных и транспортных систем для курорта «Белая Дюна». Только на реконструкцию очистных сооружений в Калининграде направят 3,3 миллиарда рублей.

За прошлый год регион освоил часть кредитных средств в размере 477 миллионов рублей. На них продолжают строить водозабор в Отрадном. Комплекс будет включать водопроводную станцию производительностью 5 800 кубических метров в сутки, 7 километров трубопровода от Светлогорска до Приморья, 14 новых скважин. Масштабный проект позволит улучшить качество водоснабжения в Отрадном, поселках Приморье и Лесное, а также обеспечит детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр.