На модернизацию ЖКХ в Калининградской области выделено более 6 миллиардов рублей — Беспрозванных

За прошлый год регион освоил часть кредитных средств в размере 477 миллионов рублей. На них продолжают строить водозабор в Отрадном. Комплекс будет включать водопроводную станцию производительностью 5 800 кубических метров в сутки, 7 километров трубопровода от Светлогорска до Приморья, 14 новых скважин. Масштабный проект позволит улучшить качество водоснабжения в Отрадном, поселках Приморье и Лесное, а также обеспечит детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр.