Журналистку Скорикову* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Марину Скорикову*, сообщается на сайте ведомства.
«Двадцать седьмого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… М. С. Скорикова*», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, она принимала участие в создании материалов иностранных агентов, распространяла фейки о решениях российских властей, взаимодействует с организациями, включенными в реестр иностранных агентов и нежелательных в РФ организаций. Проживает за пределами России.
Также в реестр внесен проект «Христиане против войны»*, который, по данным Минюста РФ, распространял фейки о решениях российских властей, а также о Русской православной церкви, участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций.
* Признан иностранным агентом в России.