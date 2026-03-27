Журналистку Скорикову* внесли в реестр иноагентов

Минюст включил журналистку Марину Скорикову в реестр иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Марину Скорикову*, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать седьмого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… М. С. Скорикова*», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, она принимала участие в создании материалов иностранных агентов, распространяла фейки о решениях российских властей, взаимодействует с организациями, включенными в реестр иностранных агентов и нежелательных в РФ организаций. Проживает за пределами России.

Также в реестр внесен проект «Христиане против войны»*, который, по данным Минюста РФ, распространял фейки о решениях российских властей, а также о Русской православной церкви, участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций.

* Признан иностранным агентом в России.