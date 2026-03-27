«Единая Россия» включит в Народную программу инициативы молодежи

В Нижнем Новгороде прошел третий окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», организованный «Единой Россией». Он был посвящен вопросам поддержки молодежи, развитию образовательной инфраструктуры и профориентации.
На форуме правительство отчиталось о выполнении текущей народной программы, а активисты подготовили предложения для новой. К сбору инициатив также присоединились жители всей страны на сайте естьрезультат.рф, куда поступило уже свыше 20 тысяч идей.
Участники предложили создать в каждом городе пространства для самореализации молодежи, ввести в студенческих кампусах особый правовой режим по аналогии со свободными экономическими зонами, усилить обратную связь с властью.
В сфере образования также необходимо построить не менее 100 новых детских садов и провести капремонт более 2200 дошкольных учреждений в регионах с нехваткой мест, возвести не менее 150 новых зданий школ в субъектах с наибольшей потребностью в учебных местах. Прозвучало предложение ввести мораторий на избыточную нагрузку школьников и учителей.
Особое внимание в рамках обсуждения уделили вопросам подготовки специалистов и развитию образовательной инфраструктуры. Среди приоритетных направлений был обозначен федеральный проект «Профессионалитет», который активно продвигает «Единая Россия».
Помимо этого, по инициативе президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня.
«Это не просто здания, а точки роста, где соединяются образование, наука и производство. То есть — пространства для реализации молодежи: от исследований до бизнес-стартапов», — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что это один из самых успешных проектов, который демонстрирует реальный результат. Благодаря ему удалось повысить престиж рабочих специальностей, которые нужны стране: «Очень важно, что с помощью партии мы законодательно закрепили роль работодателя в “Профессионалитете” как равноправного участника образовательного процесса».
Также он поблагодарил «Единую Россию» за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодежи.