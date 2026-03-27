В Ростове прошли мероприятия к юбилею Росгвардии. В управлении Южного ордена Жукова округа Росгвардии отметили 10-летие ведомства и 215-ю годовщину образования войск правопорядка.
Представители ведомства и превые лица региона возложили цветы к памятнику военнослужащим и сотрудникам округа. 116-й отдельной бригаде особого назначения за мужество, отвагу и самоотверженность вручён орден Жукова.
Отличившихся росгвардейцев наградили орденами Мужества и «За военные заслуги», знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» и другими государственными и региональными наградами.