Новые правила на рынке недвижимости в Молдове: Теперь риэлторам потребуется профессиональный сертификат, иначе штраф 30 тысяч леев

В Молдове вводятся новые правила на рынке недвижимости: агенты смогут работать только при наличии профессионального сертификата. Парламент принял соответствующий закон во втором чтении.
Документ устанавливает чёткие условия доступа в профессию и направлен на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей. Сертификат будет выдаваться аккредитованными учебными заведениями сроком на пять лет. Получить его смогут только лица с профильным образованием и без неснятых судимостей за экономические преступления или преступления против собственности.
Глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан отметил, что новые правила вводят единые стандарты в отрасли.
«Агенты смогут работать только на основании сертификата, выданного аккредитованным учреждением и действующего 5 лет. Эта мера была поддержана профессиональным сообществом», — заявил он.
Закон также предусматривает создание публичного реестра агентов недвижимости. Любой гражданин сможет проверить, имеет ли агент соответствующий сертификат.
Кроме того, власти разрабатывают реестр цен на жильё, который может появиться примерно через год. В нём будут отображаться характеристики объектов и данные об их стоимости.
Новые правила вводят строгие требования к отношениям с клиентами. Все сделки должны оформляться письменным договором с обязательными пунктами — данными сторон, сроками, вознаграждением и условиями расторжения.
«Без письменного договора он будет считаться недействительным», — подчеркнул Мариан.
Также агенты обязаны выдавать документы, подтверждающие получение оплаты.
За работу без сертификата предусмотрены штрафы: до 15 000 леев для физических лиц и до 30 000 леев для юридических лиц.
Контроль за соблюдением закона будут осуществлять несколько органов: Инспекторат по защите прав потребителей, Налоговая служба и Совет по конкуренции.
Закон вступит в силу через девять месяцев после публикации, а действующим агентам дадут 12 месяцев на приведение деятельности в соответствие с новыми требованиями.
