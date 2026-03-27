Винодельни Геленджика вошли в число лучших в стране

Пять виноделен Геленджика вошли в рейтинг «Топ-50 лучших винных хозяйств России — 2026» по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia, сообщили в администрации города-курорта. Развитие эногастрономического туризма ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В десятку лидеров попали винодельни Chateau de Talu и «Усадьба Дивноморское». Также в рейтинге отмечены Mantra Estate (Magnatum), «Усадьба Мезыбь» и «Винодельня Криница».
Голосование по рейтингу «Топ-50 лучших винных хозяйств России» проходило с декабря 2025 года по февраль 2026-го. Напомним, путеводитель 50 Best Tastes of Russia («50 лучших вкусов России») представляет ежегодные рейтинги лучших объектов гастрономического туризма, отелей, дизайнерских проектов, производителей деликатесов и вин. В голосовании принимают участие 500 представителей отрасли, в том числе ведущие предприниматели, инвесторы, рестораторы и отельеры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.