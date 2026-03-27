Бывшего депутата и бизнесмена Минкаила Саидова застрелили из ружья в Шахунье

Бывшего депутата и предпринимателя Минкаила Саидова застрелили из ружья в Шахунье Нижегородской области. Ему было 60 лет.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, бизнесмена убили в собственном доме на улице Комсомольской 26 марта. На теле мужчины обнаружены огнестрельные ранения. В нижегородском управлении Следственного комитета России возбудили уголовное дело об убийстве.
На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Специалисты осматривают дом Минкаила Саидова, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Сотрудники СК устанавливают лиц, которые могут быть причастны к убийству.
Напомним, в декабре прошлого года в одном из кафе в Шахунье убили предпринимателя. Группа мужчин нанесла ножевые ранения двум братьям, один из которых впоследствии скончался в больнице.