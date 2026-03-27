В Нижегородской области убили экс-депутата

В Шахунье Нижегородской области расследуют жестокое убийство 60-летнего местного предпринимателя, бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова. Тело с огнестрельными ранениями нашли в его собственном доме. Жители тихого города в шоке от случившегося — говорят, выстрелы разнесли голову полностью. Два года назад в кафе зарезали сына Саидова Али. Связаны ли эти факты, предстоит выяснить. С подробностями — nn.aif.ru.
Стреляли из двустволки.
В Шахунье, в 260 км от Нижнего Новгорода, беда: в собственном доме на улице Комсомольская нашли погибшим известного местного предпринимателя, когда-то — муниципального депутата Минкаила Саидова. Умер он от нескольких огнестрельных ранений, стреляли из охотничьей двустволки.
Шахунский следственный отдел регионального Следственного управления возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Полиция просит помощи водителей, проезжавших мимо дома, — возможно, чем-то помогут следствию записи их видеорегистраторов.
Саидову было 60 лет, бизнесмен занимался своим фермерским хозяйством. Шахунцы его любили, звали Мишей — многие и не знали полного имени, рассказали nn.aif.ru жители 17-тысячного города.
Убийца сына на свободе.
Двумя годами раньше в семье уже случилась трагедия — в кафе убили сына Минкаила, Али. Правоохранительные органы знали, кто это сделал, объявили убийцу в федеральный розыск. Но, как говорят жители города, тот сумел скрыться за пределы России.
И вот при страшных обстоятельствах погиб и глава семьи. В роковой день 26 марта он оказался дома один — супруга была в отъезде, еще один их сын живёт отдельно. Сам ли хозяин впустил в дом убийцу с двустволкой, были ли они знакомы — неизвестно.
Связаны ли выстрелы на улице Комсомольской с убийством Али — тоже непонятно. Пока вопросов больше, чем ответов, но в этом направлении правоохранительные органы точно работают.
Место происшествия изучают опытные следователи и следователи-криминалисты из областного центра, а также сотрудники Главного управления криминалистики по ПФО СК России. Идёт детальный осмотр места происшествия, назначают экспертизы, уточняет региональное СУ СК.
Местная жительница говорит, что Саидов-старший был человеком хорошим, но иногда дерзким. Может, обидел кого-то так, что тот взялся за ружьё…
