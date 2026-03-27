«Для сварки, резки, сборки и покраски»: под Калининградом запустили производство роботизированных комплексов

В индустриальном парке «Храброво» под Калининградом запустили производство роботизированных комплексов. Информацию об этом опубликовал губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в MAX.

На новом заводе компании «Вэлд Эксперт» ежегодно смогут выпускать более 100 модульных роботизированных комплексов для сварки, резки, сборки и покраски. Оборудование используется в машиностроении, металлургии, нефтегазовой и других отраслях.

Инвестиции в проект составили 250 миллионов рублей. Компания получила льготный заём в 146 миллионов по линии Фонда развития промышленности.

Фото: Алексей Беспрозванных, MAX.