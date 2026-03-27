В Брянской области обновят участок трассы Новозыбков — Деменка — Кожановка

Ремонт участка дороги Новозыбков — Деменка — Кожановка начнется в этом году в Злынковском районе Брянской области. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
На трассе уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, которое обеспечит долговечность и устойчивость к нагрузкам. Особое внимание уделят ремонту пересечений и примыканий, а также переустройству барьерного ограждения, что повысит безопасность дорожного движения. На объекте обновят водопропускные трубы, укрепят обочины, восстановят укрепительные полосы и нанесут разметку. Кроме того, в порядок приведут остановочные и посадочные площадки.
Протяженность ремонтируемого отрезка дороги составит 4,8 км. Работы будут проводиться поэтапно, завершить их планируют в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.