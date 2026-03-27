В Таганроге полиция организовала концерт в поддержку бойцов СВО. Об этом rostov.aif.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Во Дворце культуры «Фестивальный» состоялся концерт «Своих не бросаем», организованный ветеранами, ГУ МВД России по Ростовской области и «Народным фронтом». Мероприятие посетило более 650 человек.
Программа включала музыкальные номера в исполнении полицейского хора «Голоса Дона», творческих коллективов таганрогской полиции и хора «ЛИК». Каждое выступление сопровождалось тематическим видеорядом о службе правоохранительных органов и поддержке защитников Отечества.
В завершение концерта зам начальника ГУ МВД по региону генерал-майор полиции Тимур Марунчак вручил благодарственные письма организаторам и участникам.