В Волгоградском планетарии состоится музыкально-поэтический вечер

Музыкально-поэтический вечер «Антигравитация», приуроченный к 100-летию со дня рождения художника Виктора Лосева, состоится 10 апреля в планетарии Волгограда, сообщили в областном центре информационного и материально-технического обеспечения. Мероприятие можно будет посетить по Пушкинской карте, реализующейся при поддержке нацпроекта «Семья».
На сцене планетария, под проекциями живописных полотен Лосева, многие из которых будут показаны впервые, выступят волгоградские и московские артисты. Гости увидят «ожившие» на огромном куполе произведения художника, созданные в период с 1942 по 1995 год, услышат композиции в исполнении джазовой певицы Ирины Аксеновой и группы «Терра», а также стихи в прочтении актера Игоря Мишина. Отдельным подарком для зрителей станет выступление режиссера и сценариста Павла Артемьева.
Программа музыкально-поэтического вечера создана Волгоградским планетарием, Волгоградским музеем изобразительных искусств имени И. И. Машкова, Научно-проектным объединением архитектуры, градостроительства и дизайна, а также Центральной библиотекой имени М. Агашиной.
