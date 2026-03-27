В Волгоградском планетарии состоится музыкально-поэтический вечер

На сцене планетария, под проекциями живописных полотен Лосева, многие из которых будут показаны впервые, выступят волгоградские и московские артисты. Гости увидят «ожившие» на огромном куполе произведения художника, созданные в период с 1942 по 1995 год, услышат композиции в исполнении джазовой певицы Ирины Аксеновой и группы «Терра», а также стихи в прочтении актера Игоря Мишина. Отдельным подарком для зрителей станет выступление режиссера и сценариста Павла Артемьева.