Все поезда «Таврия» прибыли в Крым после задержек

«Все поезда “Таврия” и “Таврия Экспресс”, которые сегодня задерживались из-за последствий временной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения», — сказано в сообщении.
Как сообщалось, движение по мосту останавливали дважды, в связи с этим в пути задерживались четыре пассажирских поезда в Крым. Кроме того, после открытия проезда на подъездах к мосту собрались автомобильные заторы.
Сейчас из-за утренней остановки движения на Крымском мосту в очередях стоят более 400 машин, 350 из которых — со стороны Керчи. Время ожидания составляет около часа.