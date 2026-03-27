Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все поезда «Таврия» прибыли в Крым после задержек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. Все поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Все поезда “Таврия” и “Таврия Экспресс”, которые сегодня задерживались из-за последствий временной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, движение по мосту останавливали дважды, в связи с этим в пути задерживались четыре пассажирских поезда в Крым. Кроме того, после открытия проезда на подъездах к мосту собрались автомобильные заторы.

Сейчас из-за утренней остановки движения на Крымском мосту в очередях стоят более 400 машин, 350 из которых — со стороны Керчи. Время ожидания составляет около часа.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше