В реестр брендов Калининградской области вошли первые проекты

Первые предпринимательские проекты включены в реестр региональных брендов Калининградской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Такой перечень формируется по поручению главы области для поддержки и продвижения местных компаний по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Поручил усилить работу по поддержке местных брендов, сделать ее более адресной и эффективной. Участие в реестре должно стать реальным инструментом такой помощи, обеспечивать персонализированный подход к тем, кто вносит реальный вклад в развитие и продвижение брендов, связанных с Калининградской областью», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.
В число первых участников реестра включен бренд «Марципан Gustav Grossmann», созданный основателями частных музеев Александром и Натальей Быченко. Кроме того, в перечень вошли Калининградский композитный завод, компании «Амбер Паркет», «Транслесстрой», KenigZvuk и «Янтарный Айсберг».
Еще в реестр включили бренды ряда местных производителей ароматов, парфюмерии и косметических средств Mysig, Amber Magic и «Дарю море», а также марку нижнего белья Avangerie и бренд Amberorganic, созданный одним из старейших янтарщиков области Сергеем Петровым.
Как пояснили в региональном минэкпроме, войти в реестр может субъект малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный в качестве юрлица или ИП. Производство бренда должно находиться в Калининградской области, а его дизайн — быть уникальным и связанным с культурными, географическими и иными особенностями территории. Также обязательно наличие зарегистрированного товарного знака. Подробнее узнать об участии в проекте можно в центре «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.