Не гневи святую! Что нельзя делать 28 марта 2026 года в Похвалу Богородице

В субботу пятой недели Великого поста православные верующие отмечают особый день — Похвалу Пресвятой Богородице, или Субботу Акафиста. В 2026 году праздник выпадает на 28 марта.
Когда проходит служба?
Церковный день начинается с вечера, поэтому главное богослужение стартует уже в пятницу, 27 марта. Именно тогда читается акафист «Взбранной Воеводе» — гимн благодарности Богородице за то, что она не раз спасала Константинополь от гибели. Утром в субботу совершается Божественная литургия.
Суббота Акафиста — единственный день в году, когда по церковному уставу акафист звучит именно на официальном богослужении. В остальное время Великого поста такие песнопения в храмах не исполняются. Дата праздника плавающая: она зависит от Пасхи и меняется каждый год.
История праздника.
Праздник установили в IX веке в знак благодарности Пресвятой Богородице за три чудесных спасения Константинополя. Во-первых, это спасение в 626 году при осаде персами и аварами. Город молился во Влахернском храме, патриарх Сергий с иконой обходил стены. Внезапно поднялась буря: вражеский флот погиб, войска отступили.
Во-вторых, 672−678 годы — отражение нашествия арабов. В-третьих — в 716 год — снова отражение нашествия арабов, и снова город устоял.
Великий Акафист появился ещё раньше — ориентировочно в VI-VII веке. Среди возможных авторов называют преподобного Романа Сладкопевца, диакона Георгия Писидийского и патриарха Сергия.
Текст акафиста устроен символично: 24 гимна (12 кондаков и 12 икосов) — по числу букв греческого алфавита. Каждый икос завершается радостным «Радуйся!», каждый кондак — торжественным «Аллилуйя».
Что нужно делать 28 марта 2026 года.
Прийти на вечернюю службу 27 марта. Утреня с акафистом — уникальное богослужение, которое бывает раз в году.
Прочитать акафист дома. Текст есть в молитвословах и на православных ресурсах. Хорошо прочесть его всей семьёй — стоя, как требует традиция.
Творить добрые дела. День Заступницы — лучшее время для милосердия: навестить одинокого, помочь нуждающемуся, помириться с тем, с кем в ссоре.
Побывать на литургии 28 марта. В субботу служится литургия Иоанна Златоуста. Удачный момент для исповеди и причастия — впереди Лазарева суббота и Вербное воскресенье.
Узнать больше о Богородице. Повод почитать о Её иконах, особенно о тех, с которыми связаны истории чудесной защиты и исцелений.
Что строго запрещено делать 28 марта 2026 года.
Пропускать службу без веской причины. Суббота Акафиста — один из ключевых дней поста. Отказаться от неё ради бытовых дел — значит упустить особую духовную радость, которая даруется лишь раз в году.
Ссориться и грубить. Праздник Богородицы — время тишины, кротости и мира. Конфликты в этот день особенно неуместны.
Предаваться унынию. Это один из немногих праздничных дней в Великом посте. Тоска противоречит самому духу торжества.
Заниматься тяжёлым трудом. Устав не запрещает работу, но физическую нагрузку лучше отложить ради молитвы и посещения храма.
О чём молятся в этот день?
О защите от врагов и бедствий — именно ради этого и установлен праздник.
О здоровье и исцелении — к Богородице обращаются при любых болезнях, душевных и телесных.
О детях и семье — Богородица — Мать, и матери особенно доверяют Ей своих детей.
О мире и прекращении войн — историческая память праздника о спасении от нашествия.
О духовной поддержке в посту — пятая неделя самая трудная, силы на исходе.
Народные приметы на 28 марта 2026 года.
Ясный день — весна будет тёплой и скорой.
Дождь — к богатому урожаю хлеба и овощей.
Птицы поют с рассвета — ждите устойчивого потепления.
Утренний туман — лето обещает быть дождливым и прохладным.