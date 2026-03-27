В Первоуральске Свердловской области благоустроят набережную пруда

Благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда ведется поэтапно с 2017 года. На первом этапе были проложены пешеходные дорожки и создана двухуровневая система освещения. В 2018 году стартовал второй этап: появились дополнительные лестницы, велодорожка, спортивная площадка, зоны отдыха с 60 скамейками и новыми урнами. С 2019 по 2020 год в ходе третьего этапа особое внимание уделили озеленению. На территории высадили газоны общей площадью около 18 тыс. кв. м, более 90 деревьев и около 1000 кустарников, а также сделали дополнительное освещение, оборудовали детскую площадку и установили элементы благоустройства.