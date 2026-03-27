В Первоуральске Свердловской области благоустроят набережную пруда

Новый этап благоустройства набережной Нижне-Шайтанского пруда начался в Первоуральске Свердловской области, сообщили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Концепция обновления набережной была разработана с учетом предложений местных жителей. Горожане высказали пожелания по созданию комфортной пляжной зоны, мест для рыбалки, организации пункта проката лодок и катамаранов. Кроме того, проект предусматривает строительство современной детской площадки, обустройство зоны для занятий спортом с тренажерами и пространств для отдыха, а также озеленение территории и установку энергоэффективного освещения.
Благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда ведется поэтапно с 2017 года. На первом этапе были проложены пешеходные дорожки и создана двухуровневая система освещения. В 2018 году стартовал второй этап: появились дополнительные лестницы, велодорожка, спортивная площадка, зоны отдыха с 60 скамейками и новыми урнами. С 2019 по 2020 год в ходе третьего этапа особое внимание уделили озеленению. На территории высадили газоны общей площадью около 18 тыс. кв. м, более 90 деревьев и около 1000 кустарников, а также сделали дополнительное освещение, оборудовали детскую площадку и установили элементы благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.