В Сочи пройдет выездная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков

«Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков стала обязательной с 2025 года. В Краснодарском крае уже аттестовано 549 специалистов отрасли, более половины из них — сочинцы. Кадровому вопросу в туриндустрии уделяется особое внимание. Курсы подготовки и повышения квалификации экскурсоводов организованы на базе Сочинского государственного университета, а также в городском клубе экскурсоводов “Эрудит”», — рассказал и. о. директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы городской администрации Александр Девин.