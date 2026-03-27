В Сочи пройдет выездная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков

Выездная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков состоится 13 и 14 мая в Сочи, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Экзамен направлен на улучшение качества услуг, предоставляемых туристам Краснодарского края, способствует повышению профессионализма и стандартов в туристической отрасли, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков стала обязательной с 2025 года. В Краснодарском крае уже аттестовано 549 специалистов отрасли, более половины из них — сочинцы. Кадровому вопросу в туриндустрии уделяется особое внимание. Курсы подготовки и повышения квалификации экскурсоводов организованы на базе Сочинского государственного университета, а также в городском клубе экскурсоводов “Эрудит”», — рассказал и. о. директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы городской администрации Александр Девин.
Экзамен включает два этапа: тестирование и практическое задание, в ходе которого аттестуемому предлагается провести часть экскурсии по одному из наиболее популярных туристских маршрутов и объектов. Данные об аттестованных вносятся в Единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, который формирует Минэкономразвития России.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.