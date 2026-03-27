Проект будущего мемориала героям СВО представили на форуме «Образование-2026»

— Не так давно мне позвонили из госпиталя, где проходят лечение действующие участники специальной военной операции. И попросили не о помощи в приобретении лекарств или вещей. Они попросили оказать содействие в организации посещения ребятами Мамаева кургана, — пишет депутат Волгоградской облдумы Алексей Логинов. — И для меня это — еще одно подтверждение того, что дух наших героев жив, а связь поколений не прерывается.