В Волгограде подписано соглашение по созданию кампуса мирового уровня

Ведущие волгоградские вузы подписали соглашение о создании межуниверситетского кампуса мирового уровня «Волга» в Волгограде. Это произошло 27 марта 2026 года в рамках форума «Образование-2026», который в эти дни проходит на «Волгоград Арене». Ключевыми направлениями научной работы кампуса станут химия и нефтехимия, медицина, металлургия, машиностроение и агропромышленный комплекс, а займутся этой работой представители пяти вузов: ВГСПУ, ВолгГТУ, ВолГАУ, ВолгГМУ и ВолГУ, сообщает администрация региона. Напомним, место под строительство уже определено, совещание на объекте провел накануне Андрей Бочаров.
Будущий кампус, по словам заместителя губернатора Ларисы Савиной, объединит вузы, предприятия и передовые технологии.
— Он станет не только местом научных исследований и открытий, но и местом притяжения талантливой молодежи, — прокомментировала Лариса Савина.
До реализации еще далеко — как сказал губернатор, этот проект скорее для тех, кто только сейчас пошел в школу. Но его уже очень ждут вузы и предприятия региона. По плану, студенты здесь будут работать над созданием и управлением мобильной робототехники, беспилотных систем, разработкой новых фармпрепаратов и продуктов питания, созданием новых композиционных материалов, технологиями повышения урожайности и агромелиорации.
Соглашение подписано на заседании межведомственного координационного совета по профессиональному образованию. В регионе работают над тем, чтобы кадры для предприятий региона готовить уже со школьной скамьи. Сегодня вузы и предприятия подписали ряд соглашений о стратегическом партнерстве, в том числе в области подготовки кадров. Выпускникам гарантировано дальнейшее трудоустройство.