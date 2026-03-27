Нижегородская сетевая компания планирует увеличить выработку на 36%

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками компании «Специнвестпроект» из Нижнего Новгорода подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий в ходе участия предприятия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По итогам шести месяцев работы компания планирует увеличить выработку на 36%, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Основной вид деятельности предприятия — оказание услуг по технологическому присоединению к сетям электроснабжения. В качестве пилотного потока был выбран процесс оказания услуг по подключению к сетям электроснабжения до 15 кВт.
«Рабочая группа предприятия совместно со специалистами регионального центра компетенций проанализировала процесс на пилотном участке и выявила 12 “узких мест”. Среди них — необходимость дополнительного сканирования документов и большая доля ручного труда при работе с типовыми проектами. По каждому из этих пунктов был предложен план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 36%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям семь сотрудников компании. Сейчас они проводят подготовку трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.
В Нижегородской области бережливые технологии внедряют четыре компании в сфере энергообеспечения. Всего участниками федерального проекта «Производительность труда» являются 315 региональных компаний. Напомним, чтобы присоединиться к проекту, нужно оставить заявку на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.