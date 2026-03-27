Учебный центр по подготовке кадров для строительства создан в Нижнем Новгороде

Инновационный учебный центр для подготовки кадров строительной отрасли создан в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Инновационный учебный центр для подготовки кадров строительной отрасли появился в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Учебный центр создан на базе Нижегородского архитектурно-строительного университета по национальному проекту «Молодежь и дети». Площадка объединяет возможности высшего образования и индустрии. Здесь могут обучаться студенты и повышать квалификацию действующие специалисты.

«Очень отрадно, что в создании учебного центра участвует корпорация “Технониколь”. Я считаю, что мы должны вместе с учебным центром решать задачу по развитию малоэтажного строительства, сделать качественное и современное жильё по-настоящему доступным для нижегородских семей в рамках демографической программы и работы с участниками СВО», — отметил губернатор Глеб Никитин.

В центре будут реализовывать более 30 образовательных программ, охватывающих фасадные, кровельные и фундаментные системы, энергоэффективные технологии и современные материалы. Строители также смогут повысить квалификацию в области управления проектами, коммуникаций и работы с заказчиком.

В учебном центре обустроены классы, практические мастерские и пространство для командной работы. Ежегодно здесь смогут проходить обучение более 1000 человек.

Напомним, нижегородские предприятия могут получить до 18 млн рублей на развитие проектов.

Узнать больше по теме
Компания «Технониколь»: как развивалась корпорация и чего она достигла к 2026 году
Российская компания «Технониколь» производит гидроизоляционные, кровельные и теплоизоляционные материалы, владеет десятками заводов в разных странах мира. Корпорации много лет удается занимать достойное место на рынке. Собрали в одном месте как можно больше информации о ней.
Читать дальше