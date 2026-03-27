Воронежский замгубернатора отметил работу Центра управления регионом

Заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов посетил Центр управления регионом, где ознакомился с работой ключевых цифровых платформ взаимодействия власти и граждан — «Инцидент Менеджмент», «Госпаблики» и платформы обратной связи на портале «Госуслуги».
Руководитель воронежского ЦУР Андрей Черваков представил текущую модель работы организации, отметив, что ее деятельность выстроена вокруг системного мониторинга медиапространства, оперативной коммуникации с жителями и формирования государственной информационной повестки в социальных сетях. По его словам, задачи центра включают снижение информационных рисков, выявление фейков, а также укрепление доверия между обществом и властью.
Структурно ЦУР объединяет четыре блока: аналитический, информационный, обратной связи и социологический. Аналитики занимаются мониторингом медиаполя и выявлением потенциальных угроз, информблок продвигает государственную и региональную повестку, специалисты по обратной связи обрабатывают обращения граждан, а социологи фиксируют общественные настроения и запросы. По итогам четвертого квартала 2025 года воронежский центр вошел в десятку лучших в стране.
За пять лет работы ЦУР обработал более 500 тысяч обращений жителей, обеспечил ведение свыше 2,5 тысячи госпабликов, провел более 100 социологических исследований и реализовал более сотни информационных спецпроектов. Кроме того, специалисты центра выявили и отработали свыше 700 информационных рисков и около 500 фейков.
В числе приоритетов дальнейшего развития — создание сети муниципальных центров управления, расширение аналитических инструментов, запуск госпабликов в национальном мессенджере MAX и внедрение нейросетевых технологий в производство контента. Также планируется усилить работу с обращениями участников СВО и их семей.
По итогам визита Дмитрий Маслов отметил высокую нагрузку на коллектив и его эффективность, подчеркнув значимость работы ЦУР в условиях информационного противостояния. Сотрудникам центра были вручены благодарственные письма губернатора.