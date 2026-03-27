Воронежский замгубернатора отметил работу Центра управления регионом

За пять лет работы ЦУР обработал более 500 тысяч обращений жителей, обеспечил ведение свыше 2,5 тысячи госпабликов, провел более 100 социологических исследований и реализовал более сотни информационных спецпроектов. Кроме того, специалисты центра выявили и отработали свыше 700 информационных рисков и около 500 фейков.