Школьники Челябинска стали призерами всероссийской олимпиады по экономике

Всего в ней приняли участие 402 учащихся из 69 регионов страны.

Источник: Национальные проекты России

Три учащихся физико-математического лицея № 31 Челябинска стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Он прошел с 14 по 21 марта в подмосковном Долгопрудном в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Челябинской области.

Участниками финала стали 402 учащихся из 69 регионов страны. По итогам соревнования дипломы получили 32 победителя и 145 призеров. Челябинскую область на олимпиаде представляли восемь лицеистов, призерами стали два ученика 11-го класса и один школьник 10-го класса.

Заключительный этап состоял из двух туров, в каждом из которых участникам предлагалось решить по четыре комплексные задачи по экономическим темам, включая финансовую грамотность. Все задания требовали развернутого решения и обоснования ответа.

Кроме того, для школьников организовали культурную программу. Участники посетили выставку «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия», главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот». Также финалисты прослушали лекции ведущих экспертов в области экономики и бизнеса, приняли участие в квесте, музыкальной викторине, посетили спектакль театра «Город» о жизни П. Л. Капицы и концерт оркестра «Московия».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.