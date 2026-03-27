В Подмосковье презентовали гастрономический бренд «Нарский крендель»

Кулинарный бренд «Нарский крендель» презентовали на заседании совета Торгово-промышленной палаты в Наро-Фоминском городском округе, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Новинка может стать символом территории в год ее 100-летия, что должно повысить привлекательность муниципалитета в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Бренд “Нарский крендель” представили предпринимательскому сообществу округа. Кондитер Ольга Жиляева восстановила старорусский рецепт и в течение нескольких месяцев совершенствовала его. В результате появился продукт, который может стать узнаваемой гастрономической визитной карточкой муниципалитета», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Также на заседании обсудили подготовку к 100-летнему юбилею округа. В конце мая муниципалитет планирует принять большое количество гостей, формируется праздничная программа и усиливаются площадки для проведения мероприятий. Власти создают условия, чтобы предприниматели могли представить свою продукцию и услуги.
«Наша задача — показать округ через конкретные продукты, сервис и качество. Бизнес стабильно дает результат, обеспечивает рабочие места, формирует доходную часть бюджета и включается в социальные проекты», — отметил глава округа Роман Шамнэ.
