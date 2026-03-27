В Перми организуют новый благоустроенный пляж у Мотовилихинского пруда

В Перми МКУ «Пермблагоустройство» получил в бессрочное пользование земельный участок площадью 8 тыс. кв. метров. На нем в районе Мотовилихинского пруда организуют места отдыха у воды. Учреждение приступило к проектно-изыскательским работам.
Новый городской пляж включит зоны с песчаным покрытием, деревянными настилами и газоном. Для удобства отдыхающих установят кабинки для переодевания, душевые, туалет, комнаты матери и ребенка. Комфортный отдых у воды также обеспечат скамейки, шезлонги и зарядные устройства для гаджетов. Безопасность на территории пляж обеспечит спасательный пункт.
Проект места отдуха у Мотовилихинского пруда также включит создание спортивной зоны с тренажерами, детскую площадку с безопасным покрытием и ограждением, набережную. По периметру территории организуют экотропу.
«Проведение работ запланировано на 2026−2028 годы», — дополнили «КП-Пермь» городские власти.
Ранее стало известно о строительстве в микрорайоне Ива термального комплекса «Пляж Пермь». Он включит несколько бассейнов и зоны для спокойного отдыха.