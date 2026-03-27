Каждый второй волгоградец допускает существование домового

Главный индикатор веры — чувство уязвимости. Поэтому россияне чаще всего верят в тех, кто способен защитить. Две трети опрошенных допускают существование высших сил или святых, оберегающих в опасности, в пути или в бою, а каждый второй — в домового, присматривающего за порядком. Меньше всего доверия оказалось у сказочных персонажей: в леших верят около 30%, в русалок — всего около 20% опрошенных.