Каждый второй волгоградец допускает существование домового

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о вере россиян в сверхъестественное. Оказалось, что личная картина мира для волгоградцев и других жителей нашей страны — зона, где царит консенсус: большинство граждан признают право человека на любые убеждения, если те не вредят окружающим.
Главный индикатор веры — чувство уязвимости. Поэтому россияне чаще всего верят в тех, кто способен защитить. Две трети опрошенных допускают существование высших сил или святых, оберегающих в опасности, в пути или в бою, а каждый второй — в домового, присматривающего за порядком. Меньше всего доверия оказалось у сказочных персонажей: в леших верят около 30%, в русалок — всего около 20% опрошенных.
С магическими практиками ситуация иная. Самые популярные — посещение святых источников (60%), чтение гороскопов (около 50%) и гадания (немного более 33%). Амулеты и обереги носят около 25% россиян.
Интересно, что возраст меняет отношение к мистике: чем старше человек, тем выше готовность признать существование сверхъестественного. А вот уровень вовлечённости в магические практики стабильно высок во всех возрастах.
«Девять из десяти православных россиян допускают существование хотя бы одного мифического существа и имеют опыт обращения хотя бы к одной мистической практике из предложенного списка», — уточняют авторы исследования.
