В Ростове состоялось торжественное собрание в честь Дня войск национальной гвардии России

Донской губернатор поздравил военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие провели в управлении Южного округа Росгвардии. В нем принял участие губернатор Юрий Слюсарь.

Сначала прошла церемония возложения цветов к памятнику военнослужащим и сотрудникам округа. Затем 116-я отдельная бригада особого назначения была награждена орденом Жукова за мужество и самоотверженность в ходе специальной операции. После этого лучшим росгвардейцам вручили государственные и региональные награды.

С речью выступил командующий Южным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Турченюк.

— Сегодня первый серьезный юбилей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. За этой датой стоят не просто цифры в календаре, а целая эпоха становления и уверенного развития одной из ключевых силовых структур государства, — сказал Игорь Турченюк.

Губернатор, в свою очередь, отметил преемственность традиций войск правопорядка.

— История вашего ведомства — продолжение двухвекового пути войск правопорядка. За мужество и отвагу 38 военнослужащих округа удостоены звания Героя России, более 13 тысяч отмечены государственными наградами, а сам округ — орденом Жукова, — отметил Юрий Слюсарь.

Глава региона выразил признательность ветеранам ведомства, и пожелал всем сотрудникам Росгвардии здоровья, сил и успехов в службе.

