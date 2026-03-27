В Ростове состоялось торжественное собрание в честь Дня войск национальной гвардии России

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие провели в управлении Южного округа Росгвардии. В нем принял участие губернатор Юрий Слюсарь.
Сначала прошла церемония возложения цветов к памятнику военнослужащим и сотрудникам округа. Затем 116-я отдельная бригада особого назначения была награждена орденом Жукова за мужество и самоотверженность в ходе специальной операции. После этого лучшим росгвардейцам вручили государственные и региональные награды.
С речью выступил командующий Южным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Турченюк.
— Сегодня первый серьезный юбилей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. За этой датой стоят не просто цифры в календаре, а целая эпоха становления и уверенного развития одной из ключевых силовых структур государства, — сказал Игорь Турченюк.
Губернатор, в свою очередь, отметил преемственность традиций войск правопорядка.
— История вашего ведомства — продолжение двухвекового пути войск правопорядка. За мужество и отвагу 38 военнослужащих округа удостоены звания Героя России, более 13 тысяч отмечены государственными наградами, а сам округ — орденом Жукова, — отметил Юрий Слюсарь.
Глава региона выразил признательность ветеранам ведомства, и пожелал всем сотрудникам Росгвардии здоровья, сил и успехов в службе.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.