Три хоккеиста продлили контракты с воронежским «Бураном»

В стане «ураганных» остались Колганов, Горячев и Попов.

Источник: Комсомольская правда

Контракты с воронежским «Бураном» продлили три хоккеиста — нападающий Кирилл Попов, защитники Илья Колганов и Алексей Горячев. Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ Попов сыграл за «Буран» 41 матч, в котором набрал 12 очков (4+8). В активе Колганова 19 матчей и одна результативная передача, у Горячева 26 матчей и два голевых паса.

Напомним, что сезон-2025/26 худшим для воронежского клуба за 14 лет выступления в ВХЛ. Среди 32-х клубов «ураганные» заняли 28-е место.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше