Три хоккеиста продлили контракты с воронежским «Бураном»

Контракты с воронежским «Бураном» продлили три хоккеиста — нападающий Кирилл Попов, защитники Илья Колганов и Алексей Горячев. Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».
В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ Попов сыграл за «Буран» 41 матч, в котором набрал 12 очков (4+8). В активе Колганова 19 матчей и одна результативная передача, у Горячева 26 матчей и два голевых паса.
Напомним, что сезон-2025/26 худшим для воронежского клуба за 14 лет выступления в ВХЛ. Среди 32-х клубов «ураганные» заняли 28-е место.
Узнать больше по теме
