Виновника ДТП с погибшим парнем в воронежских Лисках отправили в СИЗО

23-летнего молодого человека, устроившего смертельное ДТП в Лисках, отправили в СИЗО. Его подозревают в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 27 марта.
Страшная авария произошла 25 марта на улице Свердлова. Hyundai Genesis, за рулём которого находился подозреваемый, вылетел с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. После произошедшего парень сбежал, оставив пострадавших на месте ДТП. 17-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Ещё трое парней в возрасте 15−18 лет были доставлены в больницу. Самый младший из пассажиров, а также ещё один совершеннолетний парень в тяжёлом состоянии попали в реанимацию. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Следователь СК совместно с сотрудниками полиции установили местонахождение водителя. В результате виновника аварии задержали. Где он скрывался, неизвестно. Однако в региональном Минздраве ранее сообщали о четвёртом пациенте, пострадавшем в указанной аварии. Он находился в профильном отделении медучржедения.
В ближайшее время молодому человеку планируют предъявить обвинение. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.