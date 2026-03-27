Виновника ДТП с погибшим парнем в воронежских Лисках отправили в СИЗО

Страшная авария произошла 25 марта на улице Свердлова. Hyundai Genesis, за рулём которого находился подозреваемый, вылетел с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. После произошедшего парень сбежал, оставив пострадавших на месте ДТП. 17-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Ещё трое парней в возрасте 15−18 лет были доставлены в больницу. Самый младший из пассажиров, а также ещё один совершеннолетний парень в тяжёлом состоянии попали в реанимацию. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.