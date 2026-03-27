Проверку после обрушения дома взяла на контроль ростовская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В рамках проверки ведомство обеспечит контроль за установлением всех обстоятельств и причин произошедшего, а также за соблюдением прав жильцов пострадавшего дома.
Согласно ранее поступившим данным, 26 марта в одноэтажном частном доме по улице Калинина Железнодорожного района произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека. Одна из пострадавших отказалась от госпитализации.