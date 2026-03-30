Юрист Русяев: некачественно выполненный маникюр можно не оплачивать

По его словам, маникюр является бытовой услугой и на него распространяются нормы закона «О защите прав потребителей». Согласно статье 29, можно отказаться от оплаты выполненной работы при обнаружении недостатков либо потребовать их безвозмездного устранения. Есть еще один нюанс: когда клиент заранее согласовал с мастером конкретный дизайн, показал образец, а результат оказался заметно другим, это уже расценивается как отступление от условий договора. В этом случае можно требовать переделать маникюр, снизить цену услуги или отказаться оплачивать работу, отметил юрист.