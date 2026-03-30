Юрист Русяев: некачественно выполненный маникюр можно не оплачивать

Клиент вправе не платить за маникюр, если он сделан некачественно, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.
По его словам, маникюр является бытовой услугой и на него распространяются нормы закона «О защите прав потребителей». Согласно статье 29, можно отказаться от оплаты выполненной работы при обнаружении недостатков либо потребовать их безвозмездного устранения. Есть еще один нюанс: когда клиент заранее согласовал с мастером конкретный дизайн, показал образец, а результат оказался заметно другим, это уже расценивается как отступление от условий договора. В этом случае можно требовать переделать маникюр, снизить цену услуги или отказаться оплачивать работу, отметил юрист.
Он добавил, что те, кто уходит молча после процедуры и не фиксирует плохой маникюр, совершают большую ошибку. В этом случае требовать какой-либо компенсации за услугу будет очень сложно, потому что салон может ссылаться на то, что клиент принял услугу без замечаний.
«Поэтому действовать надо сразу на месте. Для начала собрать доказательства: фото и видео результата при хорошем освещении и отметкой о дате и времени, скриншот референса, а если возможно, то и заручиться показаниями свидетелей», — отметил юрист.
Далее следует написать претензию, зафиксировав то, что не устроило в услуге: «форма ногтей разная», «цвет не соответствует образцу» и так далее. Документ надо оформить в двух экземплярах и вручить администратору с отметкой о принятии с датой, подписью и печатью при наличии, подчеркнул эксперт.
Требование о возврате денег или уменьшении цены салон обязан рассмотреть в десятидневный срок. Если ответа нет или поступил отказ, следующий шаг — жалоба в Роспотребнадзор и обращение в суд, заключил Русяев.