Беспрозванных рассказал о новом заводе, который заработал в индустриальном парке «Храброво»

В индустриальном парке «Храброво» начал работу новый завод, способный выпускать больше сотни модульных роботизированных комплексов в год для сварки, резки, сборки и покраски. Как рассказал в МАХ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, такие решения востребованы в машиностроении, металлургии, нефтегазовой отрасли.