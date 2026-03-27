Беспрозванных рассказал о новом заводе, который заработал в индустриальном парке «Храброво»

Объем инвестиций составил 250 млн рублей.

В индустриальном парке «Храброво» начал работу новый завод, способный выпускать больше сотни модульных роботизированных комплексов в год для сварки, резки, сборки и покраски. Как рассказал в МАХ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, такие решения востребованы в машиностроении, металлургии, нефтегазовой отрасли.

Известно, что компания «Вэлд Эксперт» в проект инвестировала 250 млн рублей, воспользовалась региональными мерами поддержки, получили льготный займ 146 млн рублей по линии областного Фонда развития промышленности.