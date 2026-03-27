За минувшие две недели жители Ростовской области предложили 750 территорий для благоустройства. Об этом рассказали в правительстве региона перед скорым стартом Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты.
Дончане активно отправляли свои заявки через платформу обратной связи. Граждане просили местную власть реконструировать старые парковые зоны, построить современные детские площадки во дворах и обновить уличное освещение.
— Важно, чтобы мнение людей учитывалось, а инициативы воплощались в реальных проектах. Сделать наши населенные пункты красивее и удобнее — это общая цель, достижимая лишь при совместных усилиях, — подчеркнул первый заместитель губернатора Владимир Ревенко.
До 7 апреля профильные специалисты в муниципалитетах отберут самые масштабные и подходящие под критерии объекты. Именно они попадут в итоговый список всероссийского голосования, победители которого получат федеральное финансирование на преображение в следующем году.
